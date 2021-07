Sul taccuino del Milan, alla voce “trequartisti”, c’è anche Josip Ilicic. Come riporta il quotidiano Tuttosport, i rossoneri sono sempre interessati allo sloveno, ma non alle condizioni attuali dell’Atalanta, che, a sua volta, non vuole rischiare di rinforzare una diretta concorrente per la Champions League a basso costo.