Milan, interesse concreto per Casale: ma l'Hellas non apre al prestito

Bailly, Diallo ma non solo: c’è una terza opzione per la difesa del Milan. Si tratta, come riporta La Gazzetta dello Sport, di Nicolò Casale, giovane difensore in forza al Verona. La sua candidatura - scrive la rosea - rientra in un differente pacchetto di nomi vagliati da Maldini e Massara: è un ragazzo giovane, italiano, con una certa esperienza in Serie A. L’Hellas, però, non pare intenzionato ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Insomma, ecco che si ripropone il solito problema.