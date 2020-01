Milan, interesse per Nabil Bentaleb dello Schalke 04

Secondo quanto risulta a Footmercato.com, Nabil Bentaleb è molto ambito in questa sessione di mercato invernale. Il trasferimento è un'opzione più che desiderata dal club tedesco, che potrebbe dare via il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Crystal Palace, un club tedesco, due francesi e due squadre italiane, tra cui il Milan, hanno chiesto delle informazioni per il centrocampista dello Schalke 04.