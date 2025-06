Milan, Ismael Bennacer tra l’Arabia e la Fiorentina di Pioli

Tra i giocatori del Milan che sono in uscita c'è anche Ismael Bennacer che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Marsiglia, ma i francesi hanno deciso di non riscattarlo. Il centrocampista algerino è così tornato in rossonero anche se il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano da Milanello visto che non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri. Ci sono principalmente due opzioni per il suo futuro: l'Arabia Saudita o la Fiorentina di Stefano Pioli, suo ex allenatore al Milan. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che anche Yacine Adli ha richieste da alcuni club arabi.

Questi i numeri di Bennacer con la maglia del Marsiglia:

PRESENZE LIGUE 1: 12

GARE DA TITOLARE: 8

MINUTI IN CAMPO: 650'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 2