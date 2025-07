Milan-Jashari: non risulta al momento un nuovo rifiuto, rossoneri ancora in attesa della risposta del Club Brugge. Le ultime da SportMediaset

Continua la telenovela sul futuro di Ardon Jashari, primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo: secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, nelle scorse ore il club rossonero ha presentato una nuova offerta (33,5 milioni di euro più bonus, di cui 1,5 milioni molto facili da raggiungere) per il giocatore svizzero che ieri non è sceso in campo nella prima partita di campionato del Club Brugge e ora è in attesa di una risposta dei belgi. Come rivelato dal ds Igli Tare nella giornata di ieri, il Diavolo non farà ulteriori rilanci per Jashari, dunque siamo al dentro o fuori. Al momento non risulta un nuovo rifiuto da parte della società di Bruges che deve ancora comunicare la sua decisione al Milan.

Queste le parole di Igli Tare alla Gazzetta dello Sport sulla trattativa: "Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.