Milan, Jonathan David rimane un nome "caldissimo" per l'attacco del futuro

Nella giornata di oggi si è tornati a parlare del possibile rinnovo a fine anno di Olivier Giroud. Contestualmente, il Corriere della Sera, ha anche specificato che, anche se dovesse arrivare il prolungamento del numero 9 rossonero, la dirigenza rossonera andrebbe comunque sul profilo di un attaccante giovane che possa rappresentare il futuro rossonero in fase offensiva, magari con lo stesso Olivier a fargli da chioccia.

In questo senso, continua il quotidiano generalista, il nome "caldissimo" rimane quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille e della nazionale canadese. Dal club francese, negli ultimi anni, i rossoneri hanno pescato gente non proprio banale come Leao e Maignan: i rapporti sono ottimi.