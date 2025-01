Milan, Jovic in uscita: il Monza resta l’opzione più viva

vedi letture

Il Milan non è al lavoro solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. Come riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Noah Okafor e Samuel Chukwueze hanno estimatori all’estero, ma ci sarebbe anche un club italiano sulle loro tracce, vale a dire il Bologna. In partenza c'è poi anche Luka Jovic, per il quale il Monza resta al momento l'opzione più viva.

Di seguito il programma della ventiduesima giornata di Serie A:

TORINO-CAGLIARI 2-0

COMO-ATALANTA - Sabato 25 gennaio ore 15

NAPOLI-JUVENTUS - Sabato 25 gennaio ore 18

EMPOLI-BOLOGNA - Sabato 25 gennaio ore 20.45

MILAN-PARMA - Domenica 26 gennaio ore 12.30

UDINESE-ROMA - Domenica 26 gennaio ore 15

LECCE-INTER - Domenica 26 gennaio ore 18

LAZIO-FIORENTINA - Domenica 26 gennaio ore 20.45

VENEZIA-VERONA - Lunedì 27 gennaio ore 18.30

GENOA-MONZA - Lunedì 27 gennaio ore 20.45