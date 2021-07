Milan-Kessie, la prossima settimana l'incontro con l'agente Atangana

Dopo circa quattro mesi dall'ultimo incontro il Milan è pronto a sedersi ancora al tavolo con George Atangana, procuratore di Franck Kessie. A riportarlo è calciomercato.com, spiegando come la prima offerta di 4 milioni di euro all'anno dei rossoneri sia stata rifiutata dall'agente: le richieste dell'ivoriano per rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2022, sono più alte.

Il telefono di Atangana in questi mesi è diventato rovente a causa delle chiamate da squadre di Premier League, Ligue 1 e Liga: il rendimento esplosivo del Presidente dell'ultimo anno e mezzo di sicuro non è passato inosservato. Il giocatore comunque si vede ancora al Milan e lo ha ribadito ai dirigenti che lo hanno chiamato prima delle Olimpiadi per augurargli buona fortuna, ma in ogni caso l'offerta di Maldini e Massara dovrà essere congrua al valore del giocatore. A metà della prossima settimana ci sarà un incontro che potrebbe essere indicativo per il futuro di Kessie.