Milan, l'eventuale assalto a Berardi dipende (anche) da Messias

Il futuro di Messias è ancora tutto da decifrare. Come riporta Tuttosport, il Milan non ha ancora deciso se riscattare o no il giocatore dal Crotone (servono 4.5 milioni). Stando a quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, da questa scelta potrebbe dipendere l'assalto a un esterno mancino che giochi a destra. Come Berardi del Sassuolo, primo nome sul taccuino rossonero.