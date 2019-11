La passata stagione tra i migliori della Juventus ma da quando è approdato in Premier League fa fatica a imporsi. Per questo Mino Raiola avrebbe proposto a diversi club, tra questi ci sarebbe stato anche il Milan, il prestito di Moise Kean. Ma da quanto trapela per l'Everton il calciatore è incedibile e a gennaio non si muoverà dalla Prermier League.