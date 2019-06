Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gigio-Psg, avanti piano ma si farà"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sulla trattativa per il trasferimento di Donnarumma al Paris Saint-Germain. Lo scambio con Areola - si legge - pare destinato ad andare in porto. Ma con tempi che non saranno rapidi, anche perché ci sono alcuni nodi da risolvere. Quello più evidente è la forbice domanda-offerta. Il Milan conta di ottenere non meno di 25-30 milioni di plusvalenza e questo significa che la valutazione di Areola da parte del Psg sarebbe meglio scendesse.