Milan, la partenza di Reina consentirebbe un risparmio di quasi 10 milioni

Se, come sembra, si concretizzerà il passaggio di Pepe Reina all'Aston Villa (clicca qui per leggere la notizia di MilanNews.it), il Milan risparmierà quasi 10 milioni lordi grazie alla partenza del proprio estremo difensore, il cui accordo in vigore con il Diavolo scade a giugno del 2021 . L'ex Liverpool attualmente percepisce 3 milioni netti all'anno, che al lordo fanno 5.550.000 milioni annuali: il club di via Aldo Rossi, perciò, risparmierebbe in totale esattamente 8.325.000 milioni di euro.