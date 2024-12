Milan, la strategia per trattenere Jimenez, il Real osserva. E ora Theo può partire

"Oggi il titolare è lui", ha assicurato il tecnico del Milan Paulo Fonseca a chi, al termine della sfida vinta a Verona dai rossoneri, gli chiedeva di Alex Jimenez. Lo spagnolo ha colto in pieno l'occasione che si è presentata una settimana prima nella sera della festa (del prepartita) del Diavolo contro il Genoa. Ed il Milan ora riflette, sia sul suo futuro che su quello di Theo Hernandez.

Lo scorso giugno l'esterno è stato riscattato per circa 5 milioni di euro dal Real Madrid, firmando col Milan fino al 30 giugno 2028, però i blancos hanno ancora la recompra a fronte del pagamento di 9 milioni (se esercitata nel 2025) o 12 (se esercitata nel 2026). Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, "la strategia per il futuro di Jimenez è quella di provare a rinegoziare i termini dell’accordo. Un po’ come fatto a suo tempo con Brahim Diaz, che è sì tornato in Spagna, ma dopo ben tre stagioni in rossonero. Non sarà semplice convincere il Real".

Al contempo, attenzione alla situazione dello stesso Theo Hernandez: "Scollegato, abulico, poco concentrato", lo definisce il quotidiano, "così pure il futuro di Theo è in dubbio. Nei giorni scorsi il suo agente, Quilon, è andato in visita a Casa Milan: il discorso sul rinnovo del contratto è aperto, ma la sensazione è che, anche in caso di firme, la permanenza di Hernandez in rossonero sarebbe comunque tutt’altro che scontata".