Tra i giocatori in uscita c’è Laxalt, per il quale non mancano le offerte. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sulle tracce del terzino uruguaiano ci sono Newcastle e Zenit San Pietroburgo. Ma non solo: l’ex Genoa ha estimatori anche in Italia, con Atalanta e Fiorentina che hanno chiesto informazioni.