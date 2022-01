Milan-Lazetic: tra i bonus anche 500 mila euro in caso di qualificazione dei rossoneri in Champions

Milan e Stella Rossa hanno trovato l'accordo nelle scorse ore per il trasferimento in rossonero di Marko Lazetic, sbarcato oggi a Milano per le visite mediche con il club di via Aldo Rossi. L'intesa tra le due società è stata trovata a 4 milioni di euro più uno di bonus. Come riporta mozzartsport.com, tra i bonus ci sono 500 mila euro in caso di qualificazione del Milan alla prossima Champions League.