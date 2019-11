Gianluigi Donnarumma è il giocatore più pagato della rosa del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di cessione, le alternative sarebbero assai più economiche per Boban e Maldini: dal bianconero Mattia Perin (al momento ai box per infortunio), al talento scuola milanista Alessandro Plizzari, attualmente in prestito al Livorno.