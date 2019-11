Milan, le alternative a Ibrahimovic sarebbero Giroud e Kean

Un avvicinamento che pare costante quello tra il Milan e Ibrahimovic ma si sa sino a quando non ci sono le firme non si può annunciare niente. Per questo nell'eventualità che la trattativa non andasse a termine le possibili alternative sarebbero Giroud in uscita dal Chelsea, seguito anche dall'Inter, e Kean che all'Everton non riesce a imporsi e che potrebbe decidere di andare via in prestito sino al termine della stagione.