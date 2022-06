Milan, le indicazioni di Pioli per il calciomercato e i relativi (attuali) nomi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intercettato tra le spiagge di Forte dei Marmi da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli si è detto già molto carico per la stagione che sta per ripartire: "È un’estate da sogno. Sicuramente la più bella della mia vita. Non sono mai stato così milanista. Non vedo l’ora di tornare ad allenare e difendere lo scudetto. I miei giocatori mi mancano già".

L'indicazione di Pioli

Il tecnico rossonero, parlando con i suoi amici della zona, si è poi fatto scappare qualche indicazioni sul calciomercato che il Club intende intraprendere: "Il mister - hanno rivelato alcuni conoscenti del posto - ci ha detto che gli prendono un difensore, un centrocampista, un 7 e un 10. O forse un 10 che gioca anche da 7".



I nomi attuali

Indicazioni piuttosto chiare, anche se già ampiamente conosciute. Per quanto riguarda il difensore centrale al momento in pole resta Sven Botman, seguito però anche dal ricchissimo Newcastle, con l'alternativa Bremer del Torino; a centrocampo arriverà nei prossimi giorni Renato Sanches dal Lille, oltre ai rientri dai prestiti di Pobega e Adli. Resta un po' più complicato decifrare il nome per il 10 che gioca da 7: il preferito attuale è De Ketelaere del Bruges, ma restano in corsa anche Zaniolo della Roma e l'altra ala del club belga, Noa Lang.