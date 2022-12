Milan, Leao verso il rinnovo. Tuttosport: "A gennaio lo sprint decisivo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Rafael Leao è tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo il periodo di stop dedicato alle vacanze post mondiale. Il portoghese lavora da ieri con la squadra e si è presentato in grandissima forma. Ora, però, il Milan dovrà sistemare anche la questione relativa al suo rinnovo: a gennaio, infatti, ci sia aspetta lo sprinta finale. La nota positiva per la dirigenza milanista arriva dallo spogliatoio dove i big della squadra si sarebbero detti favorevoli all'adeguamento contrattuale del portoghese, considerato da tutti una risorsa importantissima per il gruppo. Per il rinnovo di Leao, quindi, si potrebbe persino arrivare a cifre importantissime quali 7 milioni di euro per la sola parte fissa. Al contrario, in caso di mancato accordo, rimane la certezza della permanenza del portoghese a Milano fino a fine giugno, come sottolinea Tuttosport.