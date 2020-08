Milan, l’ennesimo messaggio di Bakayoko. La trattativa col Chelsea è partita

Il messaggio d’amore di Tiémoué Bakayoko rivolto al Milan è l’ennesima conferma delle intenzioni del giocatore. Il francese vuole tornare in rossonero e ormai non è più un mistero: “Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà", ha confessato ieri a Tuttomercatoweb.com. Il Milan ci sta lavorando da diverse settimane, poiché oltre a piacere alla dirigenza, Bakayoko è un giocatore che piace molto alla proprietà americana, per caratteristiche fisiche e atletiche. La trattativa con il Chelsea però non è semplice perché i rossoneri vogliono abbassare le pretese economiche dei Blues e portarlo via attorno ai 20 milioni di euro. Bakayoko ha più volte dichiarato di voler tornare e ha dato da tempo il suo ok per rivestire la maglia rossonera. La novità è sull’ingaggio che percepisce a Londra, perché Bakayoko attualmente guadagna 6 milioni di euro lordi e non netti, dunque un ingaggio che potrebbe rientrare nei parametri del Milan con qualche piccola rinuncia, ricordando che il tetto salariale per il club si aggira attorno ai 3 milioni (tranne le eccezioni Ibra e Gigio). Il problema dunque non è tra il giocatore e il Milan ma con il Chelsea, che però dovrà cedere giocatori in esubero e dunque alla lunga potrà accontentarsi di un’offerta al ribasso pur di liberarsi del centrocampista. Il francese, acquistato nel 2017 dal Chelsea, fu pagato 40 milioni di euro. Ad oggi il suo valore a bilancio è di circa 15 milioni di euro, di conseguenza i Blues potrebbero effettuare una plusvalenza anche con una cessione ad una cifra poco inferiore ai 20 milioni di euro.