Milan, lo Schalke 04 non abbassa la sua richiesta per Thiaw

Dopo Lazetic, il Milan puntava a chiudere l'acquisto anche di un altro giovane talento, questa volta in difesa, vale a dire Malick Thiaw dello Schalke 04: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, però, questo affare difficilmente andrà in porto perchè il club tedesco non abbassa la sua richiesta e continua a chiedere 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dai dirigenti di via Aldo Rossi.