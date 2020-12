Milan, lo Schalke continua a chiedere troppo per Kabak

Tra gli obiettivi del Milan per la difesa c’è Ozan Kabak, centrale di proprietà dello Schalke 04. Nel corso del mercato estivo i rossoneri avevano offerto 15 milioni per il cartellino del giocatore, circa 10 in meno rispetto alla valutazione fatta dai tedeschi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che il prezzo non sia sceso, nonostante il momento difficile che sta attraversando il club di Gelsenkirchen. La cifra richiesta dallo Schalke non rientra nel budget del Milan.