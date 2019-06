Il Milan sta pensando a Lovren per rinforzare la difesa. Il centrale croato sta pensando di lasciare il Liverpool e vedrebbe di buon occhio il trasferimento in Italia (in rossonero si giocherebbe un posto con Musacchio). Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta dei Reds si aggira intorno ai 20 milioni, ma si può trattare al ribasso.