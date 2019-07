Milan-Lovren: si raffredda la pista, Klopp complica l’affare

Dejan Lovren è un obiettivo del Milan. Un'idea portata avanti da diverse settimane ormai, con tante complicazioni, in primis il prezzo da 25 milioni di euro fissato dal Liverpool, ma sembra che gli ostacoli siano seri, l'operazione tende a non sbloccarsi da giorni. La dirigenza dei reds continua a non voler fare sconti sul cartellino per Lovren. Jurgen Klopp è l'altro fattore negativo, perché il manager ha un rapporto importante con il suo difensore. Il Milan dunque riceve segnali di chiusura dal Liverpool per il croato. La pista è fredda e la società di Milano sa che servirà un'offerta seria e importante per portarselo a casa.