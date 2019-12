Il Milan è attualmente in pole nella corsa a Ibrahimovic, ma non è l'unico club interessato allo svedese. Come riporta il quotidiano La Repubblica, sono tre le opzioni sul tavolo di Zlatan: la prima è proprio quella rossonera, poi ci sono il Napoli e una squadra inglese. Come detto, però, la società milanista è al momento in vantaggio sulle altre pretendenti.