Milan, Maldini vede Hernandez e tenta un colpo Real

Al Milan si pensa al mercato tutti i giorni, pure nel weekend. Sono pochi gli attimi di sosta per una dirigenza che sta spingendo sull’acceleratore per costruire la squadra della prossima stagione. Giampaolo ha detto: “Sono stato colpito dalla loro serietà, dalla loro competenza e passione. Maldini e Boban trasmettono il significato di Milan”. E infatti il direttore tecnico, con l’aiuto del ds e del Chief Football Officier stanno incontrando quotidianamente procuratori e direttori per strappare l’occasione più vantaggiosa. Dopo il blitz a Madrid per parlare con i vertici del Real, e intavolare una discussione sui giocatori in esubero, nella giornata di ieri è emersa una foto dalla Spagna, la tv “El Chiringuito” ha svelato un incontro segreto a Ibiza tra Paolo Maldini e il terzino dei blancos Theo Hernandez. L’idea del Milan è rinforzare la corsia sinistra con il difensore classe 1997 che l’anno scorso è stato in prestito alla Real Sociedad, dove ha giocato 28 partite in tutta la stagione, impreziosite da una rete e due assist. La formula su cui sta lavorando il club di via Aldo Rossi è il prestito con diritto di riscatto, ma non sarà facile perché il giocatore piace anche ad altre società, in primis in Bundesliga, dove giocherà il fratello Lucas (acquistato dal Bayern Monaco). Certo che l’intervento del Milan in prima persona con Maldini, potrebbe cambiare le carte in tavola e far scattare i rossoneri in pole position. Con l’arrivo di Hernandez si andrebbe verso la separazione con Diego Laxalt, che ha diversi estimatori in Italia, ma anche Ivan Strinic che l’anno scorso non ha mai giocato. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi importanti su questo fronte e su quello relativo a Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina conteso tra Milan e Roma.