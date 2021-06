Milan, manca poco per il ritorno in prestito di Brahim Diaz

La trattativa per il ritorno di Brahim Diaz al Milan procede bene ed è vicina alla conclusione. Il trequartista spagnolo vuole conoscere a breve il proprio futuro e lo ha dichiarato apertamente al quotidiano Marca: “Spero di conoscere presto il mio futuro. Sono stato bene a Madrid e sono molto felice a Milano, dove abbiamo raggiunto l'obiettivo e dal punto di vista individuale è stato incredibile. Vedremo cosa succederà".

Il dialogo tra Paolo Maldini e Carlo Ancelotti sta andando avanti, l’ultimo step è la cifra del riscatto da inserire nel contratto del giocatore. Il Milan vorrebbe un prestito con opzione in vista della prossima stagione, mentre il Real vorrebbe inserire un contro-riscatto. Si discute la cifra del riscatto oltre i 20 milioni di euro. Diaz sarebbe felice di un'altra esperienza a Milano dove giocherebbe da protagonista la prossima Champions League mentre nella capitale spagnola farebbe molta più fatica.

Sempre con la squadra di Madrid il Milan potrebbe intavolare altri affari. Alvaro Odriozola come elemento da schierare a destra, sulla corsia di Davide Calabria, e il trequartista Dani Ceballos come alternativa ad Hakan Calhanoglu dopo il passaggio all’Inter. Incontri e telefonate in corso, il Milan prosegue nel dialogo con il Real Madrid.