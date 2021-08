Milan, Mattia Caldara e Jens-Petter Hauge in uscita

Fin qui il Milan è stato tra le poche squadre protagoniste del mercato con diversi colpi in entrata: Maignan, Toure, Tomori, Tonali, Diaz e Giroud. I rossoneri ora si trovano in una fase in cui l'attenzione è concentrata sulle uscite: i due giocatori più vicini a lascare la squadra sono Mattia Caldara e Jens Petter Hauge. Il difensore andrà al Venezia in prestito con diritto di riscatto, il norvegese è richiesto dall'Eintracht Francoforte che dovrebbe essersi avvicinato parecchio alla richiesta di 12 milioni di euro dei rossoneri.