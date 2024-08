Milan, nel mirino entra Koné: arriverà solo in un caso

vedi letture

"Il mercato chiude quando lo dico io". Le parole recenti uscite dalla bocca di Zlatan Ibrahimovic sono spunto di riflessione per il Corriere della Sera, che non esclude altre mosse dei rossoneri in entrata da qui al gong di fine agosto. Il nuovo rinforzo del Diavolo potrebbe essere in mediana: secondo il quotidiano generalista, infatti, nel mirino ci sarebbe Emmanuel Kouadio Koné, calciatore francese di origini ivoriane in forza al Borussia Mönchengladbach.

Il 23enne ha un costo del cartellino che si aggira sui 20 milioni di euro e, viene precisato, potrebbe arrivare solo se qualche altro centrocampista dovesse fargli spazio in rosa: gli indiziati a partire sono Adli, Pobega e Bennacer.