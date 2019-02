Milan, nel mirino il giovane polacco Zynek

Secondo quanto riportato dall’dizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è sulle tracce di Bartosz Zynek, centrocampista-trequartista polacco che milita tra gli Under 19 dello Zaglebie Lubin. Gli scout milanisti hanno seguito da vicino il classe 2002, ex Qpr e punto di forza della nazionale Under 17. Il calciatore si trova proprio con la selezione biancorossa in Spagna e oggi può scendere in campo con la Slovacchia.