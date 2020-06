Milan, nella lista di Rangnick anche Melayro Bogarde

Secondo quanto riferisce goal.com, nella lista di Ralf Rangnick per il suo Milan c'è anche Melayro Bogarde, nipote dell'ex rossonero Winston: si tratta di un terzino destro classe 2002 che milita nell'Hoffenheim e che ha esordito lo scorso 30 maggio in Bundesliga. Il suo contratto con il club tedesco scade tra un anno. Dopo Kalulu, la società di via Aldo Rossi pensa ad un nuovo rinforzo molto giovane per la fascia destra.