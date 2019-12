Milan, nessuna offerta concreta per Piatek

Inevitabilmente, alla luce dello scarso rendimento avuto in questa prima metà di stagione, Piatek è finito nel tritacarne delle voci di mercato. Lo vogliono in Italia e in Germania, forse anche in Premier League. Ma la realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, è che per il momento non c’è nulla ci concreto. È probabile, dunque, che il pistolero resti al Milan fino al termine della stagione. Poi, in estate, si vedrà.