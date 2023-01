Milan, non arriverà un altro portiere a gennaio: rimarranno quelli disponibili in rosa

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il Milan non prenderà nessun altro portiere a gennaio. La società rossonera ha messo da parte l'idea di prendere un altro estremo difensore oltre Vasquez. Il PSG ha infatti detto no per Sergio Rico mentre Sportiello non arriverà prima della fine del campionato. Il club quindi andrà avanti con i portieri a disposizione. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.