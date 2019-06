Milan, nuovi sondaggi per Saint-Maximin e Freuler

In attesa delle ufficialità di Maldini e Boban, che molto probabilmente arriveranno settimana prossima, il Milan sta lavorando per completare il quadro dirigenziale con il direttore sportivo. Igli Tare è il primo nella lista ma sarà difficile convincere Lotito, e nella giornata di ieri non ci sono stati grossi sviluppi in questo senso. Marco Giampaolo si avvicina a grandi falcate e presto firmerà un biennale con i rossoneri. Poi si guarderà finalmente al mercato dei giocatori dove il Milan dovrà necessariamente rinforzarsi. Oltre a qualche cessione, ci saranno degli innesti obbligatori, poiché bisogna colmare il vuoto lasciato dai 6 giocatori che hanno lasciato Milanello. A centrocampo oltre Sensi del Sassuolo e Praet della Samp, i rossoneri sono tornati su Remo Freuler dell’Atalanta, ma Gasperini non vuole lasciarlo partire. Sarà difficile strapparlo alla Dea nell’anno in cui disputeranno la Champions, anche se i rossoneri potrebbero mettere sul piatto una cifra sui 25 mln. Un sondaggio è stato effettuato in questi giorni tramite intermediari. Stessa cosa per Allan Saint-Maximin del Nizza, un pallino di Maldini e Leonardo a gennaio che però non è arrivato per un soffio. L’investimento qui si aggira sui 30 milioni, ma l’esterno offensivo è molto più giovane, e sicuramente uno dei migliori talenti in Francia. In questo caso le telefonate con la famiglia del ragazzo non sono mai state interrotte in tutto il girone di ritorno. Da capire, in questo caso, la collocazione tattica nel modulo che solitamente viene adottato da Giampaolo, ovvero il 4312, anche se il tecnico abruzzese potrebbe scegliere anche un 4231 per incastrare meglio le pedine a disposizione.