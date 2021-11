Milan, obiettivo Alvarez: Julian può diventare il marcatore del secolo del River

Quattro gol nell'ultimo turno di campionato e 15 in totale con cinque partite da giocare prima della fine dell'Apertura in Argentina: questi sono i numeri del 21enne del River Plate Julian Alvarez che, numeri alla mano, potrebbe diventare il più importante cannoniere del secolo per quanto riguarda i Milionarios.

Prima di lui ci sono stati Juan Pablo Angel nel 2000 con 13 gol; nel 2001 Martin Cardetti ne ha segnati ben 17 mentre Cavenaghi nel 2002 ne ha segnati 15, come Alvarez. Olé è pronto a scommettere sul giovane attaccante che in Italia piace a Fiorentina e Milan, e scrive che oltre a diventare il migliore del River, potrebbe puntare anche il migliore dell'Argentina perché al momento sono Marco Ruben e Dario Benedetto i migliori marcatori con 21 reti a testa. Sei gol dal record, in parole povere. E il giovane argentino pare decisamente lanciato