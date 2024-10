Milan, occasione Berardi: è la prima alternativa a Skov Olsen

Dalle parti di Casa Milan sono in corso delle riflessioni su Samuel Chukwueze, che dopo una pre-season incoraggiante non è ancora una volta riuscito a sbloccarsi. Per questo motivo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, al quarto piano di via Aldo Rossi è in atto un casting per individuare un elemento che possa essere utilizzato a partita in corso o dal primo minuto, con Pulisic spostato nel ruolo di trequartista.

Ed è per questo che al nome di Skov Olsen, ex Bologna che verrà seguito con attenzione settimana prossima in occasione della sfida di San Siro fra il Milan ed il Club Brugge, va aggiunto anche quello di Domenico Berardi, che ha recuperato dall'infortunio al tendine d'Achille.

L'intenzione del Sassuolo sarebbe quella di trattenere il suo numero 10 almeno fino alla fine della stagione, ma è disposto ad accontentarlo in caso di cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto, anche perché l'azzurro campione d'Europa sente che ha molto probabilmente davanti a sé l'ultimo treno della carriera per indossare la maglia di una grande squadra.