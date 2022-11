Milan, occhi su Kamada dell'Eintracht Francoforte: ha il contratto in scadenza nel 2023

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan pensa a Daichi Kamada per rinforzare il centrocampo e il suo contratto in scadenza nel 2023 con l’Eintracht di Francoforte lo rende molto appetibile, con i rossoneri che stanno monitorando la situazione già in vista di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, sul giapponese, che cercherà di mettersi in mostra anche al Mondiale, ci sono anche gli occhi del Borussia Dortmund e di alcuni club di Premier League, il che rende l'eventuale trattativa più complicata.