Milan, occhi su Osorio ma è forte la concorrenza della Premier

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina ribadisce l'interesse per il Milan per il baby talento cileno Dario Osorio, notizia riportata nella giornata di ieri anche da MilanNews.it (QUI). I rossoneri starebbero trattando l'attaccante esterno classe 2004 della Universidad de Chile per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il problema è la Premier League che oppone una dura concorrenza con Tottenham e Aston Villa in posizione di sparo.