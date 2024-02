Milan, occhio al Napoli: gli azzurri puntano David per il dopo Osimhen

Tra campo e mercato, il Napoli pensa già al futuro e all'estate che sarà. Gli azzurri sono già certi di perdere Victor Osimhen, che nonostante il rinnovo di contratto lascerà Napoli per un top club europeo, e la squadra di Aurelio De Laurentiis non vuole farsi cogliere impreparata e lavora per sostituire il nigeriano con una nuova punta. Come scrive Il Mattino, l'obiettivo principale degli azzurri sarebbe Jonhatan David, il 24enne del Lille (il club da cui il Napoli aveva acquistato Osimhen, ndr), che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2025. Il Lille avrebbe abbassato le pretese e con 40 milioni il Napoli potrebbe acquistare l'attaccante.

Ma non solo Osimhen, chi lascerà Napoli in estate è anche Piotr Zielinski, che svincolato è pronto all'addio agli azzurri. Il sogno di ADL sarebbe sostituire Zielinski con Koopmeiners dell'Atalanta, ma come scrive il quotidiano il club campano tiene d'occhio anche Sebastian Szymanski, '99 del Fenerbahce con cui sta vivendo una stagione da record.