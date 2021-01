Milan, offerte di mercato per Duarte e Conti

Duarte e Conti potrebbero lasciare il Milan già a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due hanno ricevuto delle proposte di mercato. Il difensore brasiliano ha estimatori in patria e potrebbe uscire sia in prestito che a titolo definitivo. Sul terzino ci sono diverse squadre italiane che lo vorrebbero, ma non è detto che parta subito. Una cosa è certa: se dovesse accettare un trasferimento, sarebbe solo a titolo definitivo.