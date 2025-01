Milan, Okafor vicino al Lipsia: operazione in prestito con diritto di riscatto

Noah Okafor, oggi tornato dall'infortunio al polpaccio, è vicino al Lipsia. Lo riporta Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che la trattativa è in fase avanzata e si può chiudere a breve. La formula dell'operazione è quella del prestito con diritto di riscatto per circa 14 milioni di euro. L'eventuale uscita dello svizzero libererebbe il posto in rosa per un altro esterno come Rashford o Trincao.