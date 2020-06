Milan, ora Bakayoko costa 20 milioni: ma l’ingaggio è un ostacolo

Si riaccendono le voci su Bakayoko. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul futuro del centrocampista, il quale tornerebbe di corsa al Milan. E il club rossonero - si legge - lo riprenderebbe volentieri. Il costo del suo cartellino è sceso a 20 milioni di euro (l’estate scorsa il Chelsea ne chiedeva 35), cifra congrua e che i vertici di via Aldo Rossi potrebbero spendere. Ma l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio di Bakayoko, superiore ai 6 milioni. Il Milan farà delle eccezioni per alcuni big (come Donnarumma e Romagnoli), ma per i nuovi acquisti non vorrebbe superare il tetto di 2.5-3 milioni. Difficilmente il francese scenderà così tanto, ma potrebbe dire sì a uno stipendio da 4 milioni.