Milan, ora i rinnovi: Maignan, Reijnders e Pulisic vicini. Per Theo è stallo

Grande protagonista delle ultime ore di calciomercato invernale, il Milan guarda già al futuro. Sul campo, con i nuovi acquisti. In dirigenza, con il possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo. Nei contratti, con le trattative per i rinnovi di tre giocatori fondamentali per le dinamiche rossonere.

A fare il punto è Tuttosport, che si sofferma sui prolungamenti di Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, leader tecnici e non solo della formazione oggi allenata da Sergio Conceicao. Le trattative, con le differenze del caso, sono già intavolate. Il portiere francese ha ricevuto dal tecnico portoghese l'investitura ufficiale da capitano: secondo il quotidiano, vi sarebbe un accordo di massima per un contratto fino al 30 giugno 2029 con adeguamento dello stipendio attorno ai 5 milioni di euro a stagione.

I dubbi sul rinnovo di Reijnders sono legati esclusivamente alle sirene estere, Real Madrid compreso. Per il centrocampista olandese, che sembra desideroso di firmare il nuovo contratto con il Milan, è pronto un accordo fino al 2029 - con opzione per il rinnovo di un altro anno - e contestuale adeguamento dello stipendio a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Più lontana, al momento, l'intesa con Pulisic, ma anche in questo caso le sensazioni che circondano la trattativa sarebbero più che positive e vi sarebbe la convinzione di poter chiudere l'accordo.

In standby, da tempo ormai, la negoziazione con Theo Hernandez. Alti e bassi in campo hanno spinto il Milan, finora, a non accontentare le richieste economiche dell'entourage del terzino francese, che vorrebbe un rinnovo a 7 milioni di euro annui. Per ora, non se ne parla.