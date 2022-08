Milan, per il centrocampo c'è anche il nome di Seko Fofana

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un nome nuovo per il Milan quello di Seko Fofana, centrocampista del Lens, che secondo quanto riporta questa mattina Il Giornale sarebbe ancora nel mirino della dirigenza rossonera per puntellare la zona mediana del campo. Lo stesso giocatore, in un'esclusiva riportata da MilanNews.it (qui), ha dimostrato il suo interesse per i Campioni d'Italia. Il vantaggio sarebbe sicuramente che il calciatore conosce già bene il campionato italiano, avendo giocato nell'Udinese.