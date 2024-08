Milan, per il centrocampo piace anche Danilo: la priorità resta Fofana, ma il club si guarda attorno

Novità sul mercato del Milan riportate da Matteo Moretto. I rossoneri sono in attesa dell'arrivo di Emerson Royal a Milano, previsto per la serata odierna. Il brasiliano è il terzo colpo di questo mercato, seguito a Strahinja Pavlovic e ad Alvaro Morata, presentati nei giorni scorsi a Milano. Ora potrebbero esserci novità a centrocampo.

Il Milan è al lavoro per migliorare il centrocampo. In lista non solo Youssouf Fofana [priorità] e Manu Koné. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti anche per Danilo, del Nottingham Forest. È un profilo molto apprezzato dal club rossonero. Il brasiliano ha una valutazione di più di 25 milioni. Situazione di mercato da monitorare in vista delle prossime settimane.