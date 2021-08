Milan, per il centrocampo si seguono Kamara e Bakayoko

In questo finale di sessione di mercato il Milan è alla ricerca anche di un nuovo centrocampista, soprattutto se Tommaso Pobega dovesse partire. Il Milan è vigile su questo ruolo anche in vista dei mesi di gennaio e febbraio. Bennacer e Kessie, ad oggi titolarissimi in mediana, partiranno per la Coppa d'Africa con Algeria e Costa d'Avorio. Ed ecco perché il club rossonero sta seguendo diversi profili per rinforzare il reparto: sebbene non ci siano segnali di operazioni in chiusura i profili che piacciono sono quelli di Boubacar Kamara del Marsiglia, classe 99 molto duttile, e Tiemoue Bakayoko del Chelsea. Attualmente entrambi i francesi sono in scadenza a giugno 2022 e la dirigenza rossonera cercherà di far leva su questo fattore per provare a strappare condizioni favorevoli.