Dopo Paquetà, il Milan potrebbe preso prendere un altro giocatore dal Flamengo: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di via Aldo Rossi, che alla ricerca di un terzino sinistro che faccia da vice Hernandez nella prossima stagione, ha infatti messo gli occhi su Caio Roque (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri).