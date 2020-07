Milan, per la corsia destra si seguono Emerson e Dumfries

Nonostante il campionato non sia ancora concluso, il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club rossonero è al lavoro per rinforzare la corsia destra. I rossoneri, in particolare, seguono con interesse Emerson del Siviglia e Dumfries del Psv. Per il primo, nei giorni scorsi c'è stato un incontro con l'intermediario per capire anche la situazione che lo lega al Betis Siviglia. Il brasiliano, infatti, è di proprietà del Barcellona ma è in prestito biennale al club andaluso. Per Dumfries, invece, la situazione continua a essere monitorata sia con l'agente Raiola che con il club olandese.