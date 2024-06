Milan, per la difesa centrale due nomi in pole position

Il calciomercato rossonero quest'anno punta a obiettivi mirati e precisi, come ha ribadito Furlani in più di un'occasione nel finale di stagione. Tra questi c'è anche quello di portarsi a casa almeno un difensore centrale. Con l'addio di Simon Kjaer e qualche altro nome, come Thiaw ma anche Kalule, per cui va studiato bene il futuro, al Milan serve un centrale che possa giocare in coppia con Fikayo Tomori. Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta principalmente due nomi: uno è Igor, ex Spal e Fiorentina, l'altro è Brassier, rivelazione del Brest.

Su Igor c'è poco da dire: il Brighton sarebbe disposto a venderlo più o meno alle stesse cifre con le quali lo ha acquistato dai Viola la scorsa estate, ovvero 17 milioni più tre di bonus. Oggi la rosea parla soprattutto di Lilian Brassier, uno dei pilastri del Brest che ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Il francese era già stato cercato dal Diavolo nel mese di gennaio e si potrebbe tornare alla carica anche adesso. La concorrenza non manca: davanti a tutti ci sarebbe il Wolfsburg mentre dall'Italia ci prova anche il Bologna.