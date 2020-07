La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dei rossoneri, evidenziando i nomi segnati in rosso sul taccuino di Rangnick. Per l’attacco - scrive la rosea - è sempre di moda quello di Schick, che il Lipsia non riscatterà. Ma anche quello di Szoboszlai, il fantasista ungherese del Salisburgo, e del kosovaro Rashica, in forza al Werder Brema.